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Чернышов: сборная России привлекательно бы смотрелась на чемпионате мира

Чернышов: сборная России привлекательно бы смотрелась на чемпионате мира
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Бывший тренер «Спартака» и молодёжной сборной России Андрей Чернышов высказался о перспективах национальной команды в случае её участия в чемпионате мира 2026 года.

«Сложно сказать, на какую стадию чемпионата мира могла бы претендовать сборная России. Можно вспомнить некоторые команды, которые плохо начинали турнир, еле выходили из группы, а потом становились чемпионами мира. Могу сказать, что в сборной России хороший подбор футболистов, неплохой выбор, особенно в атаке. Точно вышли бы из группы, а дальше уже немного зависит от фарта — с какого места выходишь и на кого. Но не сомневаюсь, что играли бы в хороший футбол и были привлекательны», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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