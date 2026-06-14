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Радимов считает Сантоса из «Зенита» лучшим игроком сборной Бразилии в матче с Марокко

Радимов считает Сантоса из «Зенита» лучшим игроком сборной Бразилии в матче с Марокко
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов считает что защитник «Зенита» Дуглас Сантос был самым полезным футболистом сборной Бразилии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой Марокко (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«Соперник был серьёзный, но и противостояние на фланге [против капитана сборной Марокко Ашрафа Хакими] было куда серьёзней. В целом, Сантос выглядел лучше всех в команде, практически не терял мячей. В моменте с пропущенным голом, наверное, вина лежит на центральных защитниках», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

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