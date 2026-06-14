Радимов считает Сантоса из «Зенита» лучшим игроком сборной Бразилии в матче с Марокко

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов считает что защитник «Зенита» Дуглас Сантос был самым полезным футболистом сборной Бразилии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой Марокко (1:1).

«Соперник был серьёзный, но и противостояние на фланге [против капитана сборной Марокко Ашрафа Хакими] было куда серьёзней. В целом, Сантос выглядел лучше всех в команде, практически не терял мячей. В моменте с пропущенным голом, наверное, вина лежит на центральных защитниках», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).