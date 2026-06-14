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Германия — Кюрасао: Йозуа Киммих сделал счёт 6:1 на 78-й минуте в матче чемпионата мира по футболу 2026

Германия — Кюрасао: Ундав сделал счёт 6:1 на 78-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Кюрасао. Встреча проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступает Джалал Джайед (Марокко). На данный момент счёт 6:1 в пользу бундестим. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

На 78-й минуте Дениз Ундав сделал счёт 6:1 в пользу бундестим. Ранее, на шестой минуте, Феликс Нмеча открыл счёт в этой игре и вывел немецкую команду вперёд. На 21-й минуте Ливано Комененсия забил ответный мяч. На 38-й минуте Нико Шлоттербек забил второй мяч бундестим. На 45+5-й минуте Кай Хаверц реализовал пенальти и сделал счёт 3:1 в пользу сборной Германии. На 47-й минуте Джамал Мусиала забил четвёртый мяч немецкой команды. На 68-й минуте Натаниэль Браун забил пятый гол немецкой команды.

Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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