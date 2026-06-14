Мексиканский журналист: в США праздник ограничивается стадионом, настоящий ЧМ — у нас

Мексиканский журналист Мануэль Медина, представляющий издание TJ Sports, высказался об атмосфере на чемпионате мира — 2026, сравнив поведение болельщиков в США и Мексике.

«Разница с США, что в Мексике есть настоящая свобода. Здесь можно танцевать на улицах, веселиться в парках, встречаться везде. В Соединенных Штатах праздник ограничивается стадионом. Вчера фанаты перекрыли одну из самых оживлённых улиц Мехико — Пасео де ла Реформа — и танцевали часами. Настоящий чемпионат мира — в Мексике», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).