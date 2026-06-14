Сборная Германии забила семь голов в ворота команды Кюрасао в матче ЧМ-2026

Окончен матч 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Кюрасао. Победу со счётом 7:1 в этой игре одержала немецкая команда. Встреча состоялась на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Джалал Джайед (Марокко).

На шестой минуте Феликс Нмеча открыл счёт в этой игре и вывел немецкую команду вперёд. На 21-й минуте Ливано Комененсия забил ответный мяч Кюрасао. На 38-й минуте Нико Шлоттербек забил второй мяч бундестим. На 45+5-й минуте Кай Хаверц реализовал пенальти и сделал счёт 3:1 в пользу сборной Германии. На 47-й минуте Джамал Мусиала забил четвёртый мяч немецкой команды. На 68-й минуте отличился Натаниэль Браун. На 78-й минуте Дениз Ундав сделал счёт 6:1 в пользу бундестим. На 88-й минуте Хаверц отметился седьмым мячом сборной Германии в этой игре.

После этой игры Германия с тремя очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Кюрасао без очков находится на четвёртом месте. Сборные Эквадора и Кот-д'Ивуара проведут свой матч 1-го тура 15 июня.

Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.