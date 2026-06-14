Сборная Германии на ЧМ-2026: результаты на 14 июня 2026, с кем и когда следующий матч

Завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Кюрасао. Победу праздновала европейская команда со счётом 7:1. Этот матч стал первым для немцев в рамках группы E.

Результаты матчей сборной Германии на ЧМ-2026 на 14 июня:

Германия — Кюрасао (7:1), 1-й тур группы E.

Следующие матчи сборной Германии на ЧМ-2026:

20 июня, 23:00 мск. Германия - Кот-д'Ивуар, 2-й тур группы E.

25 июня, 23:00 мск. Эквадор — Германия, 3-й тур группы E.

Германия занимает первое место в турнирной таблице группы E с тремя очками. Кюрасао без очков располагается на четвёртой строчке. Кот-д'Ивуар и Эквадор также не набрали очков и занимают третье и второе места в таблице соответственно.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.