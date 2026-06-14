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Сборная Германии на ЧМ-2026: результаты на 14 июня 2026, положение в группе, с кем и когда следующий матч

Сборная Германии на ЧМ-2026: результаты на 14 июня 2026, с кем и когда следующий матч
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Кюрасао. Победу праздновала европейская команда со счётом 7:1. Этот матч стал первым для немцев в рамках группы E.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

Результаты матчей сборной Германии на ЧМ-2026 на 14 июня:

  • Германия — Кюрасао (7:1), 1-й тур группы E.

Следующие матчи сборной Германии на ЧМ-2026:

  • 20 июня, 23:00 мск. Германия - Кот-д'Ивуар, 2-й тур группы E.
  • 25 июня, 23:00 мск. Эквадор — Германия, 3-й тур группы E.

Германия занимает первое место в турнирной таблице группы E с тремя очками. Кюрасао без очков располагается на четвёртой строчке. Кот-д'Ивуар и Эквадор также не набрали очков и занимают третье и второе места в таблице соответственно.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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