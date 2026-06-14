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В Мексике усомнились в капитанских качествах защитника «Локомотива» Монтеса

В Мексике усомнились в капитанских качествах защитника «Локомотива» Монтеса
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Мексиканский журналист Мануэль Медина, представляющий издание TJ Sports, высказался о защитнике национальной команды и московского «Локомотива» Сесаре Монтесе.

«Сесар Монтес очень хорош, это одна из лучших карт в колоде сборной Мексики. Но после его дисквалификации в первом матче я сильно сомневаюсь, что он может быть хорошим капитаном. Капитан должен быть более спокойным», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В матче 1-го тура сборная Мексики победила ЮАР (2:0), а Монтес был удалён на 90+2-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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