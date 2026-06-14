В Мексике усомнились в капитанских качествах защитника «Локомотива» Монтеса

Мексиканский журналист Мануэль Медина, представляющий издание TJ Sports, высказался о защитнике национальной команды и московского «Локомотива» Сесаре Монтесе.

«Сесар Монтес очень хорош, это одна из лучших карт в колоде сборной Мексики. Но после его дисквалификации в первом матче я сильно сомневаюсь, что он может быть хорошим капитаном. Капитан должен быть более спокойным», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В матче 1-го тура сборная Мексики победила ЮАР (2:0), а Монтес был удалён на 90+2-й минуте.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.