Фото: атмосфера в Далласе перед матчем сборной Нидерландов с Японией на ЧМ-2026

Фанаты сборной Нидерландов окрасили улицы Далласа в оранжевый цвет перед матчем 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором их команда встретится с Японией. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США) сегодня, 14 июня. В качестве главного арбитра выступит Исмаил Эльфат (Остин, США).

Фото: Сборная Нидерландов

Фото: Сборная Нидерландов

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).