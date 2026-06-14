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Фото: атмосфера в Далласе перед матчем сборной Нидерландов с Японией на ЧМ-2026

Фото: атмосфера в Далласе перед матчем сборной Нидерландов с Японией на ЧМ-2026
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Фанаты сборной Нидерландов окрасили улицы Далласа в оранжевый цвет перед матчем 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором их команда встретится с Японией. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США) сегодня, 14 июня. В качестве главного арбитра выступит Исмаил Эльфат (Остин, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Сборная Нидерландов

Фото: Сборная Нидерландов

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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