Сборная Германия выиграла стартовый матч ЧМ впервые за три последних турнира

Сборная Германии разгромила Кюрасао со счётом 7:1 в матче 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу — 2026. Таким образом, немецкая национальная команда выиграла стартовый матч ЧМ впервые за три последних турнира.

В 2022 году сборная Германии уступила Японии (1:2) в первом матче ЧМ. На первенстве мира в России в 2018 году европейская команда проиграла Мексике (0:1).

После этой игры Германия с тремя очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Кюрасао без очков находится на четвёртом месте. Сборные Эквадора и Кот-д'Ивуара проведут свой матч 1-го тура 15 июня.

Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.