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Сборная Германия выиграла стартовый матч ЧМ впервые за три последних турнира

Сборная Германия выиграла стартовый матч ЧМ впервые за три последних турнира
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Сборная Германии разгромила Кюрасао со счётом 7:1 в матче 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу — 2026. Таким образом, немецкая национальная команда выиграла стартовый матч ЧМ впервые за три последних турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

В 2022 году сборная Германии уступила Японии (1:2) в первом матче ЧМ. На первенстве мира в России в 2018 году европейская команда проиграла Мексике (0:1).

После этой игры Германия с тремя очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Кюрасао без очков находится на четвёртом месте. Сборные Эквадора и Кот-д'Ивуара проведут свой матч 1-го тура 15 июня.

Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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