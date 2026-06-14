Сборная Германии установила рекорд по количеству забитых голов на ЧМ, обойдя Бразилию

Сборная Германии установила рекорд по количеству забитых голов на чемпионатах мира. Это случилось в матче 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счётом 7:1. Встреча состоялась на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Джалал Джайед (Марокко).

Немецкая национальная команда отличилась 239 раз в финальных стадиях турнира, опередив по этому показателю сборную Бразилии (238 мячей).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).