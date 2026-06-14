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Сборная Германии установила рекорд по количеству забитых голов на ЧМ, обойдя Бразилию

Сборная Германии установила рекорд по количеству забитых голов на ЧМ, обойдя Бразилию
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Сборная Германии установила рекорд по количеству забитых голов на чемпионатах мира. Это случилось в матче 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счётом 7:1. Встреча состоялась на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Джалал Джайед (Марокко).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

Немецкая национальная команда отличилась 239 раз в финальных стадиях турнира, опередив по этому показателю сборную Бразилии (238 мячей).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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