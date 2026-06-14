Германия забила пять и более голов в матче чемпионата мира впервые с 2014 года

Сборная Германии разгромила Кюрасао со счётом 7:1 в матче 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу — 2026. Таким образом, немецкая национальная команда забила пять и более голов во встрече ЧМ впервые с 2014 года.

Тогда Германия разгромила хозяйку турнира Бразилию со счётом 7:1 в матче полуфинала чемпионата мира.

На данный момент Германия с тремя очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Кюрасао без очков находится на четвёртом месте. Сборные Эквадора и Кот-д'Ивуара проведут свой матч 1-го тура 15 июня.

Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.