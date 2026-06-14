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«Байер» близок к покупке нападающего молодёжной сборной Португалии — Ауна

«Байер» близок к покупке нападающего молодёжной сборной Португалии — Ауна
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Нападающий молодёжной сборной Португалии Афонсу Морейра близок к переходу из «Лиона» в леверкузенский «Байер». Об этом сообщает инсайдер Санти Ауна в социальной сети X.

По данным источника, футболист согласился перейти в немецкую команду. Клубы активно обсуждают сделку, «фармацевты» надеются совершить трансфер до конца июня.

Морейра является воспитанником лиссабонского «Спортинга», за лионский «Олимпик» он выступает с лета 2025 года. За это время футболист принял участие в 37 матчах французской команды во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 11 голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 20 млн.

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