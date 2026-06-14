«Сумасшедший или пьяный». Бубнов — об экономисте, предсказавшем победителя ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал немецкого экономиста Йоахима Клемента, предсказавшего победителя чемпионата мира 2026 года. По мнению экономиста, на мировом первенстве успех ждёт сборную Нидерландов, которая в финале победит команду Португалии.

«Если португальцев допускаю, нидерландцев точно не допускаю. Нидерландцы даже в четвертьфинал не попадут. Он сумасшедший или пьяный был. Самое главное, я почитал его критерии, они просто смешны. Он бы по дуркованию был на первом месте с большим отрывом. Если угадает, повешусь в своей квартире. Ничем не рискую!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Клемент угадал победителей ЧМ-2014 (Германия), ЧМ-2018 (Франция) и ЧМ-2022 (Аргентина).