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«Сумасшедший или пьяный». Бубнов — об экономисте, предсказавшем победителя ЧМ-2026

«Сумасшедший или пьяный». Бубнов — об экономисте, предсказавшем победителя ЧМ-2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал немецкого экономиста Йоахима Клемента, предсказавшего победителя чемпионата мира 2026 года. По мнению экономиста, на мировом первенстве успех ждёт сборную Нидерландов, которая в финале победит команду Португалии.

«Если португальцев допускаю, нидерландцев точно не допускаю. Нидерландцы даже в четвертьфинал не попадут. Он сумасшедший или пьяный был. Самое главное, я почитал его критерии, они просто смешны. Он бы по дуркованию был на первом месте с большим отрывом. Если угадает, повешусь в своей квартире. Ничем не рискую!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Клемент угадал победителей ЧМ-2014 (Германия), ЧМ-2018 (Франция) и ЧМ-2022 (Аргентина).

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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