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«Он помог нам взбодриться». Игрок Германии Браун — о голе Кюрасао

«Он помог нам взбодриться». Игрок Германии Браун — о голе Кюрасао
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Защитник сборной Германии Натаниэль Браун высказался после матча 1-го тура группы E ЧМ-2026 с Кюрасао (7:1). Встреча стала дебютной на чемпионатах мира для 22-летнего футболиста.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

«Неописуемо, что забил в своём первом матче на чемпионате мира. Очень рады, что забили семь голов. Пропущенный нами мяч был ненужным, но, возможно, он помог нам взбодриться. Горжусь командой, что она просто продолжила играть на высоком уровне. Голы – это хорошо для нас, но нам также нужно продолжать работать над своими слабыми сторонами», — приводит слова Брауна официальный сайт ФИФА.

После этой игры Германия с тремя очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Кюрасао без очков находится на четвёртом месте. Сборные Эквадора и Кот-д'Ивуара проведут свой матч 1-го тура 15 июня.

Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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