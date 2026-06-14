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Тренер сборной Германии Нагельсман высказался о победе над Кюрасао со счётом 7:1

Тренер сборной Германии Нагельсман высказался о победе над Кюрасао со счётом 7:1
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал победу своей команды над сборной Кюрасао (7:1) в матче 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

«Нам потребовалось несколько минут, чтобы вернуться в игру, когда наш соперник сравнял счёт. Сборная Кюрасао тоже умеет играть в футбол, как мы увидели, мне любопытно, как эта команда дальше проявит себя в группе. Очень доволен, что мы забили семь голов, а ещё мне почти полностью понравилась игра в нашем исполнении. Всегда важно начать выступление на турнире с победы, мы очень рады, что у нас это получилось», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт ФИФА.

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