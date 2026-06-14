Тренер сборной Германии Нагельсман высказался о победе над Кюрасао со счётом 7:1

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал победу своей команды над сборной Кюрасао (7:1) в матче 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Нам потребовалось несколько минут, чтобы вернуться в игру, когда наш соперник сравнял счёт. Сборная Кюрасао тоже умеет играть в футбол, как мы увидели, мне любопытно, как эта команда дальше проявит себя в группе. Очень доволен, что мы забили семь голов, а ещё мне почти полностью понравилась игра в нашем исполнении. Всегда важно начать выступление на турнире с победы, мы очень рады, что у нас это получилось», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт ФИФА.