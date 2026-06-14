Дик Адвокат сравнил болельщиков в России и Кюрасао

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат после матча 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 с национальной командой Германии (1:7) сравнил болельщиков из России и Кюрасао.

– Могли бы сравнить фанатов из Кюрасао и России?

– Они немножко разные. Как и по-разному живут люди в Кюрасао и в России. К тому же в России погода не всегда хорошая, а в Кюрасао она как раз постоянно радует. Хотя тут тяжело сравнивать.

На сборной Кюрасао было давление, но мы можем быть горды собой. Да, не все смогли показать свою лучшую игру, потому что есть разница в уровне по сравнению со сборной Германии. Это, в общем-то, достаточно очевидно, — передаёт слова Адвоката корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.