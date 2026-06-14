Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кай Хаверц признан игроком матча Германия — Кюрасао

Кай Хаверц признан игроком матча Германия — Кюрасао
Комментарии

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц признан лучшим игроком матча 1-го тура группы E ЧМ-2026 с Кюрасао (7:1). Об этом сообщает официальный сайт ФИФА. Форвард оформил дубль в ворота команды Дика Адвоката.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

После этой игры Германия с тремя очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Кюрасао без очков находится на четвёртом месте. Сборные Эквадора и Кот-д'Ивуара проведут свой матч 1-го тура 15 июня.

Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Первый гол Кюрасао на ЧМ — самому Нойеру! Но Германия выдала разнос, как Бразилии в 2014-м
Первый гол Кюрасао на ЧМ — самому Нойеру! Но Германия выдала разнос, как Бразилии в 2014-м
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android