Нойер упомянул разгром сборной Бразилии в 2014-м, оценив победу над Кюрасао

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер поделился впечатлениями от матча 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Кюрасао (7:1).

«Эта игра очень порадовала, замены также добавили нам сил. Вы и сами можете видеть, насколько сплочённая у нас команда. Да, это не был разгром сборной Бразилии в полуфинале чемпионата мира, а игра с Кюрасао в 1-м туре… Но очень важно хорошо стартовать в турнире. У нас это получилось, поэтому мы довольны.

До сих пор помню свой первый матч на чемпионате мира — с командой Австралии в 2010-м. Сейчас я впечатлён так, как будто это мой первый турнир. Вы либо любите футбол, либо нет… Именно поэтому этот пятый чемпионат мира так важен для меня», — приводит слова Нойера официальный сайт ФИФА.