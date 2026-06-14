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Нойер упомянул разгром сборной Бразилии в 2014-м, оценив победу над Кюрасао

Нойер упомянул разгром сборной Бразилии в 2014-м, оценив победу над Кюрасао
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер поделился впечатлениями от матча 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Кюрасао (7:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

«Эта игра очень порадовала, замены также добавили нам сил. Вы и сами можете видеть, насколько сплочённая у нас команда. Да, это не был разгром сборной Бразилии в полуфинале чемпионата мира, а игра с Кюрасао в 1-м туре… Но очень важно хорошо стартовать в турнире. У нас это получилось, поэтому мы довольны.

До сих пор помню свой первый матч на чемпионате мира — с командой Австралии в 2010-м. Сейчас я впечатлён так, как будто это мой первый турнир. Вы либо любите футбол, либо нет… Именно поэтому этот пятый чемпионат мира так важен для меня», — приводит слова Нойера официальный сайт ФИФА.

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