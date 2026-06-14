Нападающий сборной Германии Кай Хаверц высказался после дубля в ворота Кюрасао

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал результат матча 1-го тура группы E ЧМ-2026 с Кюрасао (7:1). Форвард сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи.

«Если посмотреть, как мы играли в целом, можем быть довольны. Это должно придать уверенности перед выполнением предстоящих задач. Первый матч чемпионата мира всегда сложный… Мы уже проходили через это. Поэтому очень рады победе со счётом 7:1. Это было хорошее начало. Теперь нужно хорошо восстановиться, а затем полностью сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Хаверца официальный сайт ФИФА.

После этой игры Германия с тремя очками возглавляет турнирную таблицу группы E, Кюрасао без очков находится на четвёртом месте. Сборные Эквадора и Кот-д'Ивуара проведут свой матч 1-го тура 15 июня.

Во 2-м туре немецкая национальная команда встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.