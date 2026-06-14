Бубнов оценил шансы сборной Аргентины на ЧМ-2026, упомянув Лионеля Месси

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года и высказался о форварде национальной команды Лионеле Месси.

«Как Месси подготовился к чемпионату мира в Катаре? Он очень плохо играл в «ПСЖ», его освистывали, прессовали. Его меняли, травмирован был, но готовился целенаправленно. Сейчас то же самое и даже более, потому что Бекхэм ему идёт навстречу во всех вопросах. Он приедет в порядке.

В Катаре не за счёт Месси они выиграли. У них хорошая сборная была, плюс супервратарь. А Месси, где нужно было, решал и на себя одеяло не тянул. Поэтому сейчас они слабее не стали. Там есть у них хорошие молодые игроки. Хотя многие скептически относятся, на мой взгляд, это тоже скрытый фаворит и очень серьёзный», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборной Аргентины предстоит встретиться с Алжиром, Австрией и Иорданией.