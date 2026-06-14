Марк Кукурелья подписал контракт с «Реалом» — Романо

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья подписал соглашение с мадридским «Реалом». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Испанский клуб заплатит «Челси» за футболиста € 55 млн, ещё € 5 млн обозначены в сделке в виде бонусов.

Кукурелья играл за «Эспаньол» и «Барселону». На взрослом уровне защитник также ранее выступал за «Эйбар», «Хетафе» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Со сборной Испании футболист стал чемпионом Европы в 2024 году.

В минувшем клубном сезоне Кукурелья принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.