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Футболист «Зенита» Дуглас Сантос оценил игру Винисиуса в матче Бразилия — Марокко

Футболист «Зенита» Дуглас Сантос оценил игру Винисиуса в матче Бразилия — Марокко
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Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос оценил игру вингера национальной команды Винисиуса Жуниора в матче 1-го тура группы С чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«Винисиус — гений. В ситуациях один на один его очень сложно опекать. Он с такой лёгкостью обходит соперников. И он снова это сделал, и это был красивый гол», — приводит слова Дугласа Сантоса официальный сайт ФИФА.

Винисиус сравнял счёт в матче на 32-й минуте после флангового прохода в штрафную.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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