Гела Дуэ высказался перед матчем Кот-д'Ивуара и Эквадора на ЧМ-2026

Защитник сборной Кот-д'Ивуара Гела Дуэ, родной брат нападающего Франции Дезире Дуэ, высказался перед матчем 1-го тура группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года с Эквадором. Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, США в понедельник, 15 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Наша первая игра будет очень важна. Знаем, что хороший старт и победа в этом матче обеспечат нам наилучшие условия для дальнейшего продвижения по турниру. Мы полны решимости перед этой игрой и сделаем всё возможное в рамках подготовки.

У нас есть игроки, способные дестабилизировать соперника на флангах и забивать голы. Нам предстоит играть на самом большом турнире мира, мы здесь не просто для участия. Наша цель — пройти как можно дальше. Мы представляем Кот-д'Ивуар и сделаем всё возможное, чтобы наша страна гордилась нами», — приводит слова Дуэ официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре ЧМ-2026 сборная Кот-д'Ивуара встретится с Германией (20 июня), в 3-м туре — с Кюрасао (25 июня). Эквадор во 2-м туре сыграет с Кюрасао (21 июня), в 3-м туре — с Германией (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).