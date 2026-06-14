Дик Адвокат назвал счёт, который должен был быть в матче Германия — Кюрасао

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат высказался после матча 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу — 2026, в котором его команда уступила Германии со счётом 1:7. Специалист назвал справедливым счёт в игре и прокомментировал эмоции.
– Следующий матч будет совсем другим, идём от одной игры к другой. Мы легко позволили им забить два или три мяча, счёт 1:4 был бы справедливым.
– Вы были очень эмоциональны перед матчем и после него, во время гимна. Расскажите, что вы чувствовали в тот момент.
– Главным образом, это было связано с тем, что люди в Кюрасао снова почувствовали радость. Может быть, это отчасти связано с возрастом, возникают эмоции, которые мне стоит сдерживать, потому что мне не очень это нравится, — сказал Адвокат в видео на YouTube-канале ФИФА.
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