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Дик Адвокат назвал счёт, который должен был быть в матче Германия — Кюрасао

Дик Адвокат назвал счёт, который должен был быть в матче Германия — Кюрасао
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Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат высказался после матча 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу — 2026, в котором его команда уступила Германии со счётом 1:7. Специалист назвал справедливым счёт в игре и прокомментировал эмоции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

– Следующий матч будет совсем другим, идём от одной игры к другой. Мы легко позволили им забить два или три мяча, счёт 1:4 был бы справедливым.

– Вы были очень эмоциональны перед матчем и после него, во время гимна. Расскажите, что вы чувствовали в тот момент.
– Главным образом, это было связано с тем, что люди в Кюрасао снова почувствовали радость. Может быть, это отчасти связано с возрастом, возникают эмоции, которые мне стоит сдерживать, потому что мне не очень это нравится, — сказал Адвокат в видео на YouTube-канале ФИФА.

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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