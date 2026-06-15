Тренер сборной Испании де ла Фуэнте ответил, сыграет ли Ямаль в матче с Кабо-Верде

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сообщил, что нападающий Ламин Ямаль не выйдет в стартовом составе команды на матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Кабо-Верде.

«Лучшая новость в том, что Ламин в отличной форме, он прибыл в расположение сборной вовремя, когда мы этого хотели. Он чувствует себя очень хорошо, как и все остальные, кто возвращался после травм. Но эти игроки [Нико Уильямс, Ламин Ямаль и Виктор Муньос] не выйдут в стартовом составе завтра. Посмотрим позже, выйдут ли они на поле по ходу игры», — приводит слова де ла Фуэнте RMC Sport.

Сборная Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.