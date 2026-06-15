Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте ответил, сыграет ли Ямаль в матче с Кабо-Верде

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте ответил, сыграет ли Ямаль в матче с Кабо-Верде
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сообщил, что нападающий Ламин Ямаль не выйдет в стартовом составе команды на матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Кабо-Верде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лучшая новость в том, что Ламин в отличной форме, он прибыл в расположение сборной вовремя, когда мы этого хотели. Он чувствует себя очень хорошо, как и все остальные, кто возвращался после травм. Но эти игроки [Нико Уильямс, Ламин Ямаль и Виктор Муньос] не выйдут в стартовом составе завтра. Посмотрим позже, выйдут ли они на поле по ходу игры», — приводит слова де ла Фуэнте RMC Sport.

Сборная Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Игроки сборной Испании тренируются в жилетах со льдом на ЧМ. Видео
Истории
Игроки сборной Испании тренируются в жилетах со льдом на ЧМ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android