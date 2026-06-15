Нидерланды — Япония: Накамура сравнял счёт на 57-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Японии. Игра проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Исмаил Эльфат (Остин, США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Форвард Японии Кэито Накамура сравнял счёт на 57-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк на 50-й минуте.

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).