«Я ещё не до конца осознал всё». Макгинн — о победе Шотландии над Гаити на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн высказался о победе в матче 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Гаити (1:0).

«Этот гол не был лучшим в моём исполнении, но какая разница? По правде сказать, это было похоже на сон. Когда мяч попал в ворота, болельщики сборной Шотландии были в диком восторге. Думаю, я ещё не до конца осознал всё, но это просто потрясающее чувство.

Такой шанс выпадает нечасто. На предыдущих крупных турнирах мы в команде рассуждали так: показали ли свой максимум? Или могли проявить себя и лучше? Именно такой настрой старался привнести в этот матч. Не всегда всё шло по плану, но я пообещал себе сохранять позитивный настрой и не сдаваться. Если что-то не получилось, верни себе мяч и попытайся снова», — приводит слова Макгинна официальный сайт ФИФА.