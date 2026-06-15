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Стал известен ассистент Жозе Моуринью в мадридском «Реале» — Marca

Стал известен ассистент Жозе Моуринью в мадридском «Реале» — Marca
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Бывший футболист «Реала» и сборной Германии Сами Хедира пополнит тренерский штаб «сливочных» в качестве ассистента главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает Marca.

Хедира играл в мадридском клубе под руководством португальского тренера, который искал помощника из числа людей с опытом выступлений в составе «сливочных».

Ранее сообщалось, что помощником Моуринью может стать Пепе, однако сам экс-футболист исключил такую возможность.

Сами Хедира играл за «Реал» Мадрид» с 2010-го по 2015-й. Он пришёл в клуб одновременно с Моуринью. С «Реалом» он выиграл семь турниров: Лигу чемпионов, чемпионат Испании, два Кубка Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира.

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