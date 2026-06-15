Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Знаем, игра будет непростой». Райя — о матче Испании и Кабо-Верде на ЧМ-2026

«Знаем, игра будет непростой». Райя — о матче Испании и Кабо-Верде на ЧМ-2026
Комментарии

Голкипер сборной Испании Давид Райя высказался о предстоящем матче 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с командой Кабо-Верде. Встреча состоится сегодня, 15 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наша команда невероятно счастлива и полна энтузиазма перед началом турнира. Мы выложимся на полную и постараемся выиграть первый матч, что очень важно. Знаем, что являемся чемпионами Европы, но также осознаём, что есть очень много и других сильных сборных. Нужно подходить к каждой игре по отдельности и сосредоточиться, что можем контролировать. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти.

Это будет сложный матч. Соперник захочет владеть мячом, но и мы тоже. Любая ошибка может привести к голу. Знаем, игра будет непростой. Надеемся, справимся с этим вызовом», — приводит слова Райи Marca.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Игроки сборной Испании тренируются в жилетах со льдом на ЧМ. Видео
Истории
Игроки сборной Испании тренируются в жилетах со льдом на ЧМ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android