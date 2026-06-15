Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер сборной Испании Райя: у нас всегда были очень хорошие вратари

Голкипер сборной Испании Райя: у нас всегда были очень хорошие вратари
Комментарии

Голкипер сборной Испании Давид Райя поделился мнением о вратарях своей национальной команды.

«У нас всегда были очень хорошие вратари. Это касается и будущих вратарей тоже. Нам нужно этим воспользоваться, потому что наличие надёжного голкипера в национальной команде может принести нам титулы.

Как Унай [Симон] и Жоан [Гарсия] помогают мне становиться лучше? Они помогают мне во всех аспектах игры. Позиция вратаря сильно отличается от позиции полевого игрока. Думаю, мы три вратаря с разными стилями, но они помогают во всём. Они заставляют размышлять и анализировать свою работу во время тренировок», — приводит слова Райи Marca.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Знаем, игра будет непростой». Райя — о матче Испании и Кабо-Верде на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android