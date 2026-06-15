Голкипер сборной Испании Райя: у нас всегда были очень хорошие вратари

Голкипер сборной Испании Давид Райя поделился мнением о вратарях своей национальной команды.

«У нас всегда были очень хорошие вратари. Это касается и будущих вратарей тоже. Нам нужно этим воспользоваться, потому что наличие надёжного голкипера в национальной команде может принести нам титулы.

Как Унай [Симон] и Жоан [Гарсия] помогают мне становиться лучше? Они помогают мне во всех аспектах игры. Позиция вратаря сильно отличается от позиции полевого игрока. Думаю, мы три вратаря с разными стилями, но они помогают во всём. Они заставляют размышлять и анализировать свою работу во время тренировок», — приводит слова Райи Marca.