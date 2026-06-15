Президент «Оренбурга» отреагировал на новость о возможном трансфере Кокорина

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал новости о возможном подписании клубом экс-форварда «Зенита», «Спартака», «Динамо» и «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Это, скорее, были домыслы. Мы ни в какие, даже предварительные, переговоры ни с игроком, ни с его представителем не вступали. Кокорин – отличный игрок, мастер, но, на мой взгляд, в концепцию нынешнего «Оренбурга» он не вписывается», – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Кокорин выступал за «Арис» с 2022 года. В минувшем сезоне Александр провёл за кипрский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол.