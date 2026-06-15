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Энцо Фернандес лайкнул пост о переходе Кукурельи в «Реал» из «Челси»

Энцо Фернандес лайкнул пост о переходе Кукурельи в «Реал» из «Челси»
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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поставил лайк под публикацией о переходе защитника Марка Кукурельи в «Реал» из «Челси». Инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщил, что мадридский клуб заплатит € 55 млн плюс € 5 млн в виде бонусов за трансфер Кукурельи.

Реакция Фернандеса на эту публикацию не осталась незамеченной. Также ранее сообщалось об интересе «Реала» к хавбеку, который сам выразил желание перейти в мадридский клуб.

Кукурелья имеет опыт выступлений за «Эспаньол» и «Барселону». На взрослом уровне защитник также играл за «Эйбар», «Хетафе» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

В минувшем клубном сезоне Кукурелья провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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