Энцо Фернандес лайкнул пост о переходе Кукурельи в «Реал» из «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поставил лайк под публикацией о переходе защитника Марка Кукурельи в «Реал» из «Челси». Инсайдер Фабрицио Романо ранее сообщил, что мадридский клуб заплатит € 55 млн плюс € 5 млн в виде бонусов за трансфер Кукурельи.

Реакция Фернандеса на эту публикацию не осталась незамеченной. Также ранее сообщалось об интересе «Реала» к хавбеку, который сам выразил желание перейти в мадридский клуб.

Кукурелья имеет опыт выступлений за «Эспаньол» и «Барселону». На взрослом уровне защитник также играл за «Эйбар», «Хетафе» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

В минувшем клубном сезоне Кукурелья провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.