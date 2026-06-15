Сборная Нидерландов прервала рекордную серию на чемпионатах мира в матче с Японией

Сборная Нидерландов прервала рекордную для чемпионатов мира серию из 27 матчей, в которых не пропускала больше гола после перерыва (во 2-х таймах плюс дополнительное время), сообщает телеграм-канал ЦИФРОСКОП.

Ранее по 26 таких матчей было у Бразилии и Франции. Они прервали свои серии в 1994 и 2010 годах.

В матче первого тура ЧМ-2026 сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией, пропустив два гола во втором тайме.

После этой встречи сборные Нидерландов и Японии набрали по одному очку и возглавляют таблицу группы F. 15 июня в матче 1-го тура в этой группе встретятся сборные Швеции и Туниса.

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).