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«Это спящий соперник». Игорь Корнеев — о сборной Японии после матча с Нидерландами

«Это спящий соперник». Игорь Корнеев — о сборной Японии после матча с Нидерландами
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал игру сборной Японии в матче с командой Нидерландов на чемпионате мира по футболу. Встреча группы F состоялась в Далласе (США) и завершилась со счётом 2:2. Сборная Нидерландов дважды выходила вперёд благодаря голам Вирджила Ван Дейка и Крисенсио Саммервилла. У японской команды отличились Кэито Накамура и Даити Камада.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Япония
1:0 ван Дейк – 50'     1:1 Накамура – 57'     2:1 Саммервилл – 64'     2:2 Камада – 88'    

«Сборная Японии — это спящий соперник. Пока всё нормально, они не рискуют. Как только им нужно — они забивают. Это признак силы команды. Посмотрите на их футболистов. Все достаточно мобильные и очень техничные.

Если японцы будут играть в более горизонтальный футбол, то станут находить ещё больше моментов, чем создавали в игре с Нидерландами. Их единственная проблема: рост. У японцев нет таких высоких ребят, как тот же голландец Ван Дейк. А так, у японцев всё есть, но тренеры должны находить какие‑то слова, чтобы мотивировать их лететь вперёд на полной скорости», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После этой встречи сборные Нидерландов и Японии набрали по одному очку и возглавляют таблицу группы F. 15 июня в матче 1-го тура в этой группе встретятся сборные Швеции и Туниса.

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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