Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Оренбурга» сформулировал задачи клуба на сезон-2026/2027 в РПЛ

Президент «Оренбурга» сформулировал задачи клуба на сезон-2026/2027 в РПЛ
Комментарии

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин высказался о задачах клуба на сезон-2026/2027 в Российской Премьер-Лиге.

«Перед уходом футболистов в отпуск я сказал им, что мы локальную задачу решили, но в следующем году не должны даже думать о стыках и вылете. Амбиции клуба значительно выше, чем бороться за выживание. Не хотим постоянно быть внизу, нервировать болельщиков.

С учётом текущего уровня мы далеко идущих планов не строим. «Оренбург» должен быть крепким середняком стабильно. Не аутсайдером. Когда займём эту нишу, будем думать о следующих шагах», — сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

По итогам прошедшего сезона «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с 29 очками и сохранил место в РПЛ.

Материалы по теме
Эксклюзив
Защитник «Оренбурга» Муфи перейдёт в «Балтику». Контракт на два года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android