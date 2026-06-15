Президент «Оренбурга» сформулировал задачи клуба на сезон-2026/2027 в РПЛ

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин высказался о задачах клуба на сезон-2026/2027 в Российской Премьер-Лиге.

«Перед уходом футболистов в отпуск я сказал им, что мы локальную задачу решили, но в следующем году не должны даже думать о стыках и вылете. Амбиции клуба значительно выше, чем бороться за выживание. Не хотим постоянно быть внизу, нервировать болельщиков.

С учётом текущего уровня мы далеко идущих планов не строим. «Оренбург» должен быть крепким середняком стабильно. Не аутсайдером. Когда займём эту нишу, будем думать о следующих шагах», — сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

По итогам прошедшего сезона «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с 29 очками и сохранил место в РПЛ.