Нагучев – о матче Нидерланды – Япония: Дзюня был лучшим! Жаль, что его зовут не Артём

Известный российский комментатор Роман Нагучев назвал лучшего футболиста матча первого тура ЧМ-2026 между сборными Нидерландов и Японией (2:2).

«Дзюня был лучшим! Даже немного жаль, что его зовут не Артём…», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Дзюня Ито начал матч на скамейке запасных и вышел на поле в составе сборной Японии на 66-й минуте.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов прервала рекордную для чемпионатов мира серию из 27 матчей, в которых не пропускала больше гола после перерыва (во 2-х таймах плюс дополнительное время).

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).

Ранее по 26 таких матчей было у Бразилии и Франции. Они прервали свои серии в 1994 и 2010 годах.

В матче первого тура ЧМ-2026 сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией, пропустив два гола во втором тайме.

После этой встречи сборные Нидерландов и Японии набрали по одному очку и возглавляют таблицу группы F. 15 июня в матче 1-го тура в этой группе встретятся сборные Швеции и Туниса.

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).