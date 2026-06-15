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Швеция — Тунис: онлайн-трансляция матча Чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 5:00 мск, где смотреть

Швеция — Тунис: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу 2026 начнётся в 5:00 мск
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Сегодня, в ночь на 15 июня, состоится матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швеции и Туниса. Игра пройдёт на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучит в 5:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Не начался
Тунис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ» и кинотеатр Okko. Также текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт «Чемпионат».

В группе со Швецией и Тунисом также выступают Нидерланды и Япония, который в очном матче 1-го тура сыграли вничью со счётом 2:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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