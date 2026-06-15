ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Нидерланды — Япония

Капитан и центральный защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк был назван лучшим игроком встречи группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда сыграла вничью с Японией. Встреча завершилась со счётом 2:2.

34-летний футболист начал игру с первых минут и провёл на поле все 90. Он отметился голом, восемью выносами, одним перехватом. Нидерландский футболист выиграл три из четырёх единоборств (все три верховые). Точность его передач составила 93%.

В следующем туре сборная Нидерландов сыграет со Швецией 20 июня. Японцы 21 июня встретятся с командой Туниса. Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.