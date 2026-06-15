Саудовская Аравия — Уругвай: во сколько начало матча ЧМ, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 15 на 16 июня состоится матч 1-го тура группы Н чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Саудовской Аравии и Уругвая. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 01:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Во 2-м туре саудовская национальная команда встретится с Испанией (21 июня), в 3-м туре — с Кабо-Верде (27 июня). Уругвай во 2-м туре сыграет с Кабо-Верде (22 июня), в 3-м туре — с Испанией (27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

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