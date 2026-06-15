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Германия повторила достижение, ранее лишь четыре раза покорявшееся на ЧМ в XXI веке

Германия повторила достижение, ранее лишь четыре раза покорявшееся на ЧМ в XXI веке
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Сборная Германии по футболу в третий раз в XXI веке забила не менее семи мячей в одной встрече чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

Ранее немцы разгромили команду Кюрасао в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года со счётом 7:1. До этого момента в XXI веке бундестим лишь два раза забивали семь и более мячей. В 2002 году Германия победила Саудовскую Аравию со счётом 8:0, а в полуфинале мирового первенства 2014 года немецкий коллектив разгромил Бразилии — 7:1.

За последние 26 лет ещё в двух матчах чемпионатов мира одна команда забивала минимум семь голов. На минувшем ЧМ-2022 Испания разгромила Коста-Рику со счётом 7:0. Кроме того, матч Португалия — КНДР на ЧМ-2010 завершился с аналогичным результатом — 7:0.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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