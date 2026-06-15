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«Как же красиво». Генич – об игре сборной Японии в матче с Нидерландами на ЧМ-2026

«Как же красиво». Генич – об игре сборной Японии в матче с Нидерландами на ЧМ-2026
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Известный российский комментатор Константин Генич оценил игру сборной Японии в матче первого тура ЧМ-2026 со сборной Нидерландов (2:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Япония
1:0 ван Дейк – 50'     1:1 Накамура – 57'     2:1 Саммервилл – 64'     2:2 Камада – 88'    

«Как же красиво, мягко и аккуратно японцы работают с мячом. Просто красавцы», — написал Генич на своей странице в своём телеграм-канале.

Японцы забили два гола во втором тайме.

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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