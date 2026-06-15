«Как же красиво». Генич – об игре сборной Японии в матче с Нидерландами на ЧМ-2026

Известный российский комментатор Константин Генич оценил игру сборной Японии в матче первого тура ЧМ-2026 со сборной Нидерландов (2:2).

«Как же красиво, мягко и аккуратно японцы работают с мячом. Просто красавцы», — написал Генич на своей странице в своём телеграм-канале.

Японцы забили два гола во втором тайме.

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.