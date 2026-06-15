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Хавбек сборной Японии Камада: хорошо, что нам удалось заработать хотя бы одно очко

Хавбек сборной Японии Камада: хорошо, что нам удалось заработать хотя бы одно очко
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Полузащитник сборной Японии Даити Камада прокомментировал ничью с Нидерландами (2:2) на чемпионате мира. Матч группы F прошёл в Далласе (США). Решающий гол Камада забил на 88‑й минуте при счёте 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Япония
1:0 ван Дейк – 50'     1:1 Накамура – 57'     2:1 Саммервилл – 64'     2:2 Камада – 88'    

«Перед матчем мы говорили, что нам нужно набрать хотя бы одно очко. Игра получилась сложной, но мы смогли показать то, к чему готовились, и хорошо, что нам удалось заработать хотя бы одно очко. С такой сильной командой, как Нидерланды, если проигрываешь 1:0, счёт легко может стать 2:0 или 3:0. Тот факт, что мы отыгрались и добились ничьей, показывает характер этой команды. На прошлом чемпионате мира у нас был неудачный второй матч [с Коста-Рикой], поэтому на этот раз мы хотим набрать три очка и обеспечить себе выход в следующий этап», — приводит слова футболиста официальный сайт ФИФА.

В следующем туре сборная Нидерландов сыграет со Швецией 20 июня. Японцы 21 июня встретятся с командой Туниса. Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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