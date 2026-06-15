«Как такое возможно?» Мбаппе – о проблемах со здоровьем на ЧМ-2018 в России

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о проблемах со здоровьем на ЧМ-2018, который прошёл в России.

«Жан-Ив Вандевалль, остеопат сборной Франции, спас меня в 2018 году перед полуфиналом с Бельгией. За день до матча я проснулся без боли, но не смог встать с кровати! Не мог даже пойти на завтрак — я вообще не чувствовал спину, никакой подвижности…

Я позвонил тренеру и сказал, что не могу двигаться. Он пришёл вместе с остеопатом сборной Франции, который сказал, что у меня заблокированы несколько позвонков. Как такое возможно, если я просто спал?

Нужно было постараться скрыть это, особенно от прессы. Поэтому я пытался держаться как можно ровнее, хотя нормально ходить не мог. За день до матча я не тренировался, а на следующий день, несмотря на то что боль полностью не прошла, смог сыграть в полуфинале, а затем и в финале», — приводит слова Мбаппе Footmercato со ссылкой на Le Parisien.

В финале ЧМ-2018 сборная Франции со счётом 4:2 обыграла Хорватию.