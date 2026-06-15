Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как такое возможно?» Мбаппе – о проблемах со здоровьем на ЧМ-2018 в России

«Как такое возможно?» Мбаппе – о проблемах со здоровьем на ЧМ-2018 в России
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о проблемах со здоровьем на ЧМ-2018, который прошёл в России.

«Жан-Ив Вандевалль, остеопат сборной Франции, спас меня в 2018 году перед полуфиналом с Бельгией. За день до матча я проснулся без боли, но не смог встать с кровати! Не мог даже пойти на завтрак — я вообще не чувствовал спину, никакой подвижности…

Я позвонил тренеру и сказал, что не могу двигаться. Он пришёл вместе с остеопатом сборной Франции, который сказал, что у меня заблокированы несколько позвонков. Как такое возможно, если я просто спал?
Нужно было постараться скрыть это, особенно от прессы. Поэтому я пытался держаться как можно ровнее, хотя нормально ходить не мог. За день до матча я не тренировался, а на следующий день, несмотря на то что боль полностью не прошла, смог сыграть в полуфинале, а затем и в финале», — приводит слова Мбаппе Footmercato со ссылкой на Le Parisien.

В финале ЧМ-2018 сборная Франции со счётом 4:2 обыграла Хорватию.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Безумный матч на ЧМ-2026! Нидерланды и Япония забили четыре раза за тайм! LIVE
Live
Безумный матч на ЧМ-2026! Нидерланды и Япония забили четыре раза за тайм! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android