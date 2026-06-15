Алексей Никитин: Германия — один из претендентов на золотые медали ЧМ‑2026

Бывший футболист молодёжной сборной России Алексей Никитин высказал мнение о шансах сборной Германии на чемпионате мира 2026 года. Он отметил, что команда является одним из претендентов на золотые медали. В воскресенье, 14 июня, немцы одержали крупную победу над командой Кюрасао в матче группы E со счётом 7:1.

«Мне кажется, Нагельсманн был не слишком доволен игрой сборной Германии в первом тайме. Они создали не так уж много опасных моментов через проходы в свободные зоны. Во втором тайме всё было уже совсем иначе.

Германия — симпатичная и сильная сборная. Мне очень нравится, что у Нагельсманна много полузащитников, разыгрывающих мяч. Он сразу обозначил такой подход, когда возглавил команду. Интересно посмотреть, как против немцев сыграют команды более высокого класса.

Я считаю Германию одним из претендентов на Кубок мира, но при условии удачного стечения обстоятельств. Если не будет травм и сохранится хорошая атмосфера в команде, у немцев есть шансы на золото. Они входят в число реальных претендентов на итоговую победу. Это примерно восемь команд в общей сложности», — сказал Никитин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».