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Алексей Никитин: Германия — один из претендентов на золотые медали ЧМ‑2026

Алексей Никитин: Германия — один из претендентов на золотые медали ЧМ‑2026
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Бывший футболист молодёжной сборной России Алексей Никитин высказал мнение о шансах сборной Германии на чемпионате мира 2026 года. Он отметил, что команда является одним из претендентов на золотые медали. В воскресенье, 14 июня, немцы одержали крупную победу над командой Кюрасао в матче группы E со счётом 7:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

«Мне кажется, Нагельсманн был не слишком доволен игрой сборной Германии в первом тайме. Они создали не так уж много опасных моментов через проходы в свободные зоны. Во втором тайме всё было уже совсем иначе.

Германия — симпатичная и сильная сборная. Мне очень нравится, что у Нагельсманна много полузащитников, разыгрывающих мяч. Он сразу обозначил такой подход, когда возглавил команду. Интересно посмотреть, как против немцев сыграют команды более высокого класса.

Я считаю Германию одним из претендентов на Кубок мира, но при условии удачного стечения обстоятельств. Если не будет травм и сохранится хорошая атмосфера в команде, у немцев есть шансы на золото. Они входят в число реальных претендентов на итоговую победу. Это примерно восемь команд в общей сложности», — сказал Никитин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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