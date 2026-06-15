Испанская возлюбленная Мбаппе не смогла ответить на вопрос о победителе ЧМ-2026

Испанская актриса Эстер Экспосито, являющаяся возлюбленной звёздного нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, ответила на вопрос журналистов о слухах, что она не знала про то, что Килиан является профессиональным футболистом, а также поделилась мыслями о фаворитах текущего чемпионата мира 2026 года.

— Конечно, я знала, что Килиан — футболист. Это в медиа приврали. Неправда, что я не знала.

— Кого бы вы хотели видеть победителями ЧМ?

— О, это сложный выбор.

— Между Испанией и Францией?

— Кто знает (улыбается), — сказала Экспосито в видео Legendmedia в соцсетях.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. На групповом этапе Франция встречается с Сенегалом, Ираком и Норвегией. Сборная Испании попала в группу с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.