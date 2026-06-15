«Мне жаль». Тренер Японии отреагировал на результат матча с Нидерландами на старте ЧМ-2026

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Нидерландами. Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Мне жаль, что мы не сумели выиграть, но, хотя мы дважды по ходу встречи уступали, игроки не опустили руки и продолжали действовать как единое целое. Подобный результат — одно очко — вызывает некоторое сожаление, однако мы добились его командной работой. В обороне мы действовали выдержанно, затем пытались активнее идти вперёд. Игроки выполнили установку и то, к чему готовились», — приводит слова Мориясу официальный сайт ФИФА.

После этой встречи сборные Нидерландов и Японии набрали по одному очку и возглавляют таблицу группы F. Сегодня, 15 июня, в матче 1-го тура в этой группе встретятся сборные Швеции и Туниса.