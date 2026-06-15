«Казалось, что они нас боятся». Тренер Нидерландов Куман – после игры с Японией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о ничьей в матче с Японией (2:2) на ЧМ-2026 по футболу.

«По окончании матча я был скорее расстроен: дважды вести в счёте и позволить сопернику отыграться — это обидно. Но в итоге, уже на спокойную голову, я воспринимаю ничью философски. Я считаю, что Япония — отличная команда, способная выигрывать большие матчи, но мы были лучше. Мне даже казалось, что они в значительной части игры нас боялись. В матче нельзя контролировать всё. Я хотел победить — это приносит спокойствие команде. Но Япония остаётся сильной сборной, всё нормально, можно двигаться дальше, мы забили сложному сопернику. Пришло время реабилитироваться в матче против Швеции на этой неделе», — приводит слова Кумана Footmercato.

Во 2-м туре нидерландская национальная команда встретится со сборной Швеции (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (26 июня).