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В Бразилии раскрыли подробности о возвращении Неймара в состав сборной в матчах ЧМ-2026

В Бразилии раскрыли подробности о возвращении Неймара в состав сборной в матчах ЧМ-2026
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Нападающий сборной Бразилии Неймар, не принимавший участия в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1), должен присоединиться к тренировкам национальной команды сегодня, 15 июня. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

По информации источника, футболист должен быть готов к грядущей встрече 2-го тура с Гаити, которая состоится 2 июня.

34-летний нападающий восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля 2026 года. Помимо игр с Марокко и Гаити пентакампеоны встретятся на групповом этапе с национальной командой Шотландии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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