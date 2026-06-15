В Бразилии раскрыли подробности о возвращении Неймара в состав сборной в матчах ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар, не принимавший участия в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1), должен присоединиться к тренировкам национальной команды сегодня, 15 июня. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

По информации источника, футболист должен быть готов к грядущей встрече 2-го тура с Гаити, которая состоится 2 июня.

34-летний нападающий восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля 2026 года. Помимо игр с Марокко и Гаити пентакампеоны встретятся на групповом этапе с национальной командой Шотландии.