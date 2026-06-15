Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Испания – Кабо-Верде, кто покажет

15 июня состоится матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Кабо-Верде. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

Во 2-м туре сборная Испании встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.