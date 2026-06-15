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Globo сообщил, как вёл себя Неймар в раздевалке сборной Бразилии после игры с Марокко

Globo сообщил, как вёл себя Неймар в раздевалке сборной Бразилии после игры с Марокко
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Нападающий сборной Бразилии Неймар, не принимавший участия в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1), взял на себя роль лидера и активно общался с партнёрами во время и после встречи. Об этом сообщает издание Globo.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

По информации источника, Неймар стал одним из тех, кто в раздевалке пытался успокоить команду после нервного и неудачного дебюта сборной Бразилии на мировом первенстве. Отмечается, что Неймар и во время игры часто помогал футболистам, давая указания во время пауз на водопой, пытаясь координировать действия товарищей по команде.

34-летний нападающий восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Ранее сообщалось, что Неймар будет готов сыграть в игре 2-го тура турнира с Гаити.

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