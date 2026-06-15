Globo сообщил, как вёл себя Неймар в раздевалке сборной Бразилии после игры с Марокко

Нападающий сборной Бразилии Неймар, не принимавший участия в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1), взял на себя роль лидера и активно общался с партнёрами во время и после встречи. Об этом сообщает издание Globo.

По информации источника, Неймар стал одним из тех, кто в раздевалке пытался успокоить команду после нервного и неудачного дебюта сборной Бразилии на мировом первенстве. Отмечается, что Неймар и во время игры часто помогал футболистам, давая указания во время пауз на водопой, пытаясь координировать действия товарищей по команде.

34-летний нападающий восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Ранее сообщалось, что Неймар будет готов сыграть в игре 2-го тура турнира с Гаити.